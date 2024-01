Calciomercato Milan | Bartesaghi al Frosinone | tutto fatto

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), Davideva in prestito al: gli accordi sono stati presi e a breve sarà conclusa la trattativa Con l’avvio delinvernale, ilha dovuto correre ai ripari, vista l’emergenza in difesa che ha colpito la squadra di Stefano Pioli. Al momento, infatti, l’allenatore emiliano, deve fare a meno di Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Il primo a rientrare in campo dovrebbe essere il tedesco, tra circa 1 mese. Per sopperire ai problemi è tornato Matteo Gabbia dal prestito con il Villareal ed è stato acquistato Filippo Terracciano dall’Hellas Verona. Il mercato non sembra essersi concluso e c’è la necessità di acquistare un altro centrale difensivo. Dalla parte delle uscite, la dirigenza si è mossa Sì, perché Rade Krunic, dopo una ...