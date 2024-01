Calciomercato Milan – Attaccante | per l’estate occhio a Rafa Silva

In corso la sessione invernale di Calciomercato , durerà fino al 1° febbraio: il Milan non resterà a guardare. Tutte le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Calciomercato , il Milan avrebbe effettuato un sondaggio per Javi Guerra del Valencia. Centrocampista ora o per giugno? Il punto (pianetamilan)

In questo Calciomercato invernale il Milan cerca un Difensore 'in saldo'. Per la prossima stagione, invece, ne cerca proprio uno gratis (pianetamilan)

Lo ha rivelato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, attraverso il suo sito ufficiale: "Il Monza è vicino alla chiusura per l'arrivo di Milan Djuric ... l'ennesima cessione di questa sessione di ...Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Adarabioyo. Il difensore ha comunicato al Fulham la sua volontà ...Milan - Bologna in diretta allo Stadio Giuseppe Meazza ... Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.