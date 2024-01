Calciomercato Lecce | pronto un colpo offensivo dalla Svezia

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)un altrodiin casa, soprattutto in attacco. Ecco il piano di Corvino per gennaio Ilvuole continuare a fare le cose in grande, ed è fortemente intenzionato a potenziare il suo attacco pescando talenti sconosciuti per poi farli entrare nella storia salentina. Come riportato da Tuttomercatoweb, il nome in cima alla lista è quello di Joakim Persson, attaccante di proprietà del Sirius, classe 2002 con una grande fisicità oltre che freddezza sottoporta. Corvino sta valutando la situazione prima di calare l’asso.