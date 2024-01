Calciomercato Juve | Kean vola a Madrid | programmate le visite

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le ultime sul trasferimento di Moise, attaccante di proprietà dellantus, all’Atletico. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Moiseè atteso anella giornata di lunedì per effettuare lemediche con l’Atletico. L’attaccante lascia così lantus in prestito secco fino al termine della stagione., in scadenza nel 2025, non rinnoverà con i bianconeri e del suo futuro se ne riparlerà dopo la fine degli Europei. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24

