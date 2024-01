Calciomercato Juve | colpo di scena | clamoroso ritorno a Torino!

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)a effetto di Cristiano Giuntoli! Grandea Torino, anche i tifosi dellantus sono senza parole. Lantus si guarda intorno. Questa sessione invernale diha visto i bianconeri non particolarmente attivi, visto che l’unicomesso in cassaforte fino a questo momento è quello di Tiago Djalò, elemento che di sicuro farà comodo a Massimiliano Allegri per il prosieguo della stagione. Da capire se ci saranno altre occasioni da qui al termine di questa finestra di. Cristiano Giuntoli è stato chiaro fin da subito: se ci saranno occasioni, allora lantus le coglierà. Bisogna guardare al futuro con fiducia, senza andare alla ricerca spasmodica di operazioni di mercato che potrebbero destabilizzare ...

Tutto fatto tra Juventus ed Atletico Madrid per il prestito oneroso, secco per 6 mesi, di Moise Kean al club iberico: come riportato da "Calciomercato.com", non ci sarebbero più dubbi sul ...Moise Kean è pronto a passare dalla Juventus all'Atletico Madrid. L'attaccante classe 2000 all'inizio della prossima settimana, precisamente lunedì, arriverà nella capitale spagnola, dove svolgerà le ...Lecce-Juventus, il particolare che in pochissimi hanno notato: spunta un video impressionante in rete (Ansa – Calciomercato.it) Durante Lecce-Juventus, ultima gara di campionato, è successo un fatto ...