Calciomercato Genoa | vicino l’arrivo di Ostigard | i dettagli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Leo, difensore centrale del Napoli, èal ritorno al, club in cui è stato a titolo definitivo nella stagione 2021/2022 Leo, difensore centrale del Napoli, èal ritorno al, club in cui è stato a titolo definitivo nella stagione 2021/2022. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i liguri sono disposti a riprendere il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 6-7 milioni di euro infiammando il loro. In caso deldel norvegese, ilavrebbe finalmente il sostituto di Radu Dragusin (andato al Tottenham in questa finestra di mercato).