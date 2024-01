Calciomercato Atalanta | inserimento per Zaccagni in estate?

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una trattativa che potrebbe infuocarsi, rapidamente, nel corso della prossima. E la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe giocare un ruolo determinante nelle scelte di un calciatore che attualmente è uno dei punti fermi della Lazio di Maurizio Sarri, ma che ancora non ha trovato un accordo economico con Claudio Lotito per quel rinnovo su un contratto che scadrà nel 2025. Sono momenti importnati, quindi, quelli che vive Mattiaall’ombra del Colosseo: la stretta di mano sul prolungamento ancora non c’è e durante la prossima bella stagione l’attaccante esterno ex Hellas Verona avrà un solo anno, certo, di permanenza nella città di Roma. Ildell’sta vagliando questa possibilità, andando a battagliare ipoteticamente con le mire della Fiorentina, club da sempre ...

L'arrivo di Hien e la battaglia per Jordan James con la Fiorentina non sono le uniche mosse dell' Atalanta nel Calciomercato di gennaio. La Dea ... (today)

Tra i nomi più gettonati per il calciomercato della Sampdoria vi è quello di Giorgio Cittadini, difensore dell’Atalanta in prestito al Monza. Come riportato dall’edizione genovese del Secolo XIX, la ...La Lazio, è ben noto da tempo, è alla ricerca di un attaccante. Secondo le indiscrezioni per i biancocelesti potrebbe essere vicina l'operazione con il Benfica per l'acquisto della punta Rafa Silva.Roma, adios Mathias Vina: il presente del giocatore si sposta in Brasile al Flamengo. Recentemente sono stati svelati tutti i dettagli della cessione.