Calcio | record per Saponara | 230 partite Ora è il forlivese con più presenze in A

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Unda leccarsi le dita. Riccardo, da sabato scorso, è il calciatorecon il maggior numero diin serie A di tutti i tempi. Il fantasista, nato nel 1991 e cresciuto nella Sammartinese, nel match dell’Olimpico vinto dalla Roma 2-1 ha stabilito il primato con la maglia del Verona, giocando il 230° match nella massima serie italiana, dove ha segnato 29 gol. Si è lasciato alle spalle il difensore forlimpopolese Luciano Zecchini, classe 1949, arrivato appunto a 229 gettoni in A con le casacche di Brescia, Torino, Milan, Sampdoria e Perugia negli anni Settanta quando, unico tra i giocatori cresciuti nel Forlì, disputò trecon la nazionale, a quei tempi allenata da Fulvio Bernardini. In azzurroha giocato 27 volte, con 3 reti, nelle ...

