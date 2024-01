Calcio | Orsato designato per Lazio-Napoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli l’arbitroper Juventus-Empoli, uno degli anticipi della 22/a giornata del campionato di serie A diin programma sabato 27 gennaio alle 18, mentre Milan-Bologna delle 20.45 è stata affidata a Davide Massa di Imperia., in programma domenica alle 18 sarà diretta da Danieledella sezione di Schio, mentre Fiorentina-Inter delle 20.45 è stata affidata a Gianluca Aureliano di Bologna. Questi gli arbitri (più assistenti, quarto uomo, var e avar) designati per la 22/a giornata del campionato di serie A in programma domenica 28 gennaio. Cagliari-Torino (Venerdì 26/1, ore 20.45): Colombo di Como (Bindoni-Tegoni/Zufferli; Di Paolo-Guida) Atalanta – Udinese (sabato 27/1, ore 15): Piccinini di ...

Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - Daniele Orsato è l'arbitro designato per Lazio-Napoli , big match della 22/a giornata di Serie A, in programma domenica ... (liberoquotidiano)

