Calcio | mercato Roma | si avvicina Angeliño dal Galatasaray

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 feb. – (Adnkronos) – Lavuole rinforzare la fascia sinistra dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola e ha individuato il profilo giusto nell’ex Manchester City e Lipsia. Per il 27enne spagnolo, secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi si sonoti e contano di chiudere la trattativa.ha iniziato la stagione alfacendo registrare 19 presenze fra campionato e coppe Europee. Alla prossima presenza sarebbe scattato l’obbligo di riscatto a 6 milioni di euro ma i turchi hanno deciso di lasciare il giocatore che deve dunque trovare una nuova sistemazione. Il blitz dellaspiazza le altri concorrenti in corsa che al momento sono Torino, Marsiglia e Villarreal. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra le ...

Il Milan cerca un altro difensore centrale in questo Calciomercato invernale, ma non è detto che alla fine lo prenda. Ci sono due motivi (pianetamilan)

"Ci saranno delle entrate ma non ci facciamo prendere per la giacca" FIRENZE - "Il mercato è un momento sempre particolare, si lavora tanto la ... (ilgiornaleditalia)

Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, il club azzurro avrebbe piazzato un importante colpo, assicurandosi le prestazioni del ...Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - La Roma vuole rinforzare la fascia sinistra dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola e ha individuato il profilo giusto nell'ex Manchester City e Lipsia Angeliño. Per il ...Accostato alla Lazio da qualche giorno, continuano le voci che vedrebbero l’ex Mainz e Psv, Enwar El Ghazi, vicino al suo approdo in biancoceleste. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’esterno ...