Calcio | l’Arabia tenta anche la stella del calcio femminile Marta?

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In Arabia è in corso un processo di costruzione di un’identità sportiva che probabilmente non ha precedenti nella sua storia. Così i milioni si sono presi ilmaschile, con i suoi più grandi esponenti. Poi hanno cementato il legame ospitando tre Supercoppe: quella turca, quella spagnola e infine quella italiana. I turchi però sono stati gli unici in grado di sottrarsi al gioco di un paese in cui i diritti spesso e volentieri sono un optional e alla fine hannosospeso il torneo poche ore prima dell’inizio della sfida. Una decisione che forse avremmo dovuto prenderenoi e più si è andati avanti con le semifinali e le finali, più ci si è sentiti in un contesto sbagliato. Ora però il paese starebbe pianificando di ampliarela popolarità e il successo del ...