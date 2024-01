Calcio | Figc Frasi su arbitri | ammenda per Thiago Motta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Per il tecnico anche l'obbigo di partecipare a un evento formativo ROMA - A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, l'allenatore del Bolognaè stato sanzionato con un'di 2.500 euro, oltre all'impegno a partecipare a un evento formativo nel quale lo stesso c

"E' stato un incontro costruttivo". Così l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta , uscendo dalla sede della Feder Calcio in Via Allegri dove si è tenuto un ... (247.libero)

"Si è parlato in termini generali dei problemi del calcio italiano che sono numerosi e di come poter intervenire per migliorarlo. Per ora si è ... (247.libero)

presidente Gravina che anno sarà il 2024 per il calcio italiano. Qual è la sua idea concreta per cambiare pagina? “Sarà l’anno della riforma, il ... (ilfoglio)

Alcuni di quelli che ci criticano non conoscono come funziona la Figc e il nostro mondo, a volte leggo di polemiche pretestuose basate sul nulla, ... (247.libero)

Non solo il caso-Samp, quanto mai imbarazzante per la FIGC e la Lega B, ma anche quello dell'Inter ... E' L'Espresso a sottolineare la situazione quanto mai scabrosa per l'intero sistema-calcio, forte ...Una partita di calcio simbolica tra il settore giovanile del Napoli Futsal, squadra ufficiale del Napoli Calcio a 5, contro esponenti del terzo settore e della società civile, in campo insieme per ...Per il tecnico anche l'obbigo di partecipare a un evento formativo ROMA (ITALPRESS) - A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, l'allenatore del Bologna Thiago Motta è stato ...