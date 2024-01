Calcio femminile | la Roma acciuffata nel recupero dal Bayern Monaco in Champions League

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Laha pareggiato con ilper 2-2 nella quinta giornata della fase a gironi delladi. Le giallorosse sono passate in vantaggio al 33? con il gol di Giacinti, ben imbeccata da Giugliano. Le padrone di casa sembravano in controllo della situazione, ma Schuller ha regalato il pareggio alle tedesche all’87mo minuto. Le capitoline, capoliste in Serie A, non hanno mollato la presa e si sono ributtate in avanti, trovando la rete del 2-1 al 93? con una strepitosa Giugliano su invito di Bartoli. Sembrava fatta, ma ancora Schuller ha marcato il definitivo 2-2 al 96?. Laha mancato l’appuntamento con tre punti che sarebbero stati cruciali nella corsa verso la qualificazione ai quarti di finale. Le ...

