Calcio | Barone | ‘Ikoné resta alla Fiorentina | non andrà alla Roma’

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gen. – (Adnkronos) – "Jonathan Ikoné non è sul mercato, non è in vendita. NonRoma, rimane. Quindi, chiedo a tutta la tifoseria, di stare accanto al gruppo". Così il direttore generale dellaJoe, nel corso della puntata odierna di "Buongiorno Viola Park", sui canali social della società gigliata. "Jonathan si è preso la responsabilità e il coraggio di tirare un rigore nella semifinale di Supercoppa con il Napoli in cui perdevamo 1-0, l?ha sbagliato e sono cose che hanno conseguenze. Ma il gruppo lo aiuta e lo ama, il mercato è fatto di dettagli e nei prossimi giorni ci sarà qualche nuova entrata", aggiunge.