Calcio | Aia | ‘accuse contro arbitri inaccettabili e anonime | si portino prove’

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Roma, 24 gen. – (Adnkronos) – “L’Associazione Italianaritienele accuse lanciate ieri sera, peraltro in forma anonima, tramite una trasmissione televisiva. Si tratta di illazioni che non hanno alcun fondamento concreto. La gestione tecnica della CAN, così come di tutte le altre Commissioni Nazionali, si basa su precise valutazioni riferite alle prestazioni arbitrali”. Così l’associzione italianain una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, all’indomani delle rivelazioni di un arbitro di Serie A, coperto da anonimato, alla trasmissione le ‘Iene’.“Se qualcuno ritenesse di avere elementi concreti su quanto dichiarato durante la trasmissione, da parte di una persona con il volto nascosto e la voce alterata, si faccia avanti e segua i canali ufficiali portando le prove -sottolinea il Presidente dell’Aia ...

Il 2024 sarà l' anno degli Europei di calcio e delle Olimpiadi e, come tale, è attesissimo. Ma il 2023 che sta per andare in archivio di gioie a tinte ... (feedpress.me)

L'AIA risponde alle Iene dopo il servizio con intervista ad un arbitro in forma anonima: "L'associazione italiana arbitri ritiene inaccettabili le accuse lanciate ieri sera, peraltro in forma anonima, ...Con questa nota l'Aia replica a quanto andato in onda ieri sera durante la trasmissione "Le Iene" con un sedicente arbitro di serie A attualmente in attività che ha segnalato quelle che ritiene "gravi ...Dopo la testimonianza in forma anonima di un direttore di gara di Serie A ancora in attività, durante la trasmissione 'Le Iene', sulle presunte anomalie arbitrali in questo campionato, arriva la ...