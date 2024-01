Calcio | Accuse ad arbitri | Aia Inaccettabili e anonime | portino le prove

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) "Confermiamo la fiducia a Rocchi e a tutta la sua Commissione", le parole del presidente Pacifici ROMA - "L'Associazione Italianaritienelelanciate ieri sera, peraltro in forma anonima, tramite una trasmissione televisiva. Si tratta di illazioni che non hanno alcun fon

Tempo di lettura: 2 minutiL’eco del Calcioscommesse rischia di far passare in secondo piano l’importante partita con la Juve Stabia. E’ l’errore da ... (anteprima24)

Secondo l'accusa avrebbe sottoposto alcuni palafranieri delle scuderie, sia donne che uomini, ad atti punitivi e umilianti, come per esempio lavare frequentemente i genitali dei cavalli. I fatti ...Scoppia il caso Arbitri e VAR dopo le confessioni di un arbitro concesse in esclusiva ieri sera alla trasmissione Le Iene, dove un tesserato AIA, ancora attualmente in attività, ha deciso di rendere ...CALCIO, COPPA D'AFRICA 2024 - André Onana è stato retrocesso ... Prima di ritrovarsi escluso dal team e tagliato con l'accusa di aver partecipato a un party illegale durante il lockdown del 2020, ...