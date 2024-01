Cadimare contro i lavori nel borgo | Abbiamo un progetto alternativo

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Continua la mobilitazione degli abitanti diche non si arrendono all’avanzamento deideldi riqualificazione avviato dall’amministrazione comunale e finanziato con i fondi del Pnrr. Nell’area che un tempo ospitava l’edificio delle ex lavanderie della base aeronautica, sono già cominciati iper la realizzazione di un nuovo spazio multifunzionale, unche non è piaciuto ai residenti del. L’altro pomeriggio in moltissimi hanno partecipato all’assemblea pubblica nel salone parrocchiale della Chiesa di nostra Signora del Pianto. Nell’occasione è stato presentato ’4.0’, undi riqualificazioneal piano avviato dall’amministrazione spezzina. Ad ascoltare la ...