Bundesliga 2023 2024 | Guerreiro regala la vittoria al Bayern Monaco | Union Berlino ko

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Rialza la testa ildi Thomas Tuchel, che dopo la brutta sconfitta di domenica, nel recupero della tredicesima giornata dibatte l’per 1-0 al termine di una partita complicata e spezzettata, ma vinta col minimo scarto grazie a un gol di Raphaela inizio secondo tempo dopo un’azione assai insistita da parte dei bavaresi. Sfida tirata e decisamente nervosa questa giocata in mezzo alla settimana dai padroni di casa, che con questi tre punti d’obbligo si portano a -4 dalla vetta occupata dal Bayer Leverkusen. L’incontro, che si sarebbe dovuto giocare il 2 dicembre ma che fu rinviato all’epoca per la fortissima nevicata che si era abbattuta sull’Allianz Arena, si disputa invece con una temperatura mite rispetto alle attese. Lo spettacolo, ...

In archivio un intenso pomeriggio in Bundesliga 2023 / 2024 , con la prima giornata del girone di ritorno, la diciottesima, in cui spicca la ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Werder Brema , sfida valida per la diciottesima giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . Obiettivo tre punti per ... (sportface)

BUNDESLIGA - Sané cerca di sdradicare dalle mani dell'allenatore avversario il pallone per rimettere subito tutto in gioco. Nenad Bjelica, però, non la prende bene e gli rifila una manata in faccia.Nel recupero della 13^ giornata del campionato tedesco, il Bayern Monaco trova un prezioso successo sull'Union Berlino e accorcia sulla capolista Bayer Leverkusen portandosi ora a -4. Match winner al ...Una grande stagione di calcio internazionale carica di emozioni, da vivere su Sky e NOW, con le migliori sfide della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese. Fermo il ...