Bullismo | un giovane su quattro ne è vittima | l’indagine

Leggi su zon

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nella provincia di Fermo, secondo un’indagine del ministero dell’istruzione, che ha diffuso i dati dell’anno 2023, il fenomeno del– come riporta Il Resto del Carlino – è purtroppo in crescita. Dai dati forniti gli episodi di violenza psicofisica tra i giovanissimi coetanei continuano a coinvolgere un numero considerevole di studenti e studentesse, soprattutto nelle modalità faccia a faccia. Infatti, il 26,9% degli studenti e delle studentesse (21,5% in modo occasionale e 5,4% in modo sistematico) ha riportato di essere statodinei 2-3 mesi precedenti alla rilevazione avvenuta tra maggio e giugno 2023, mentre il 17,5% dei partecipanti ha dichiarato di aver preso parte attivamente a episodi di(14,7% in modo occasionale e 2,8% in modo sistematico). Dal confronto tra i dati 2021, ...