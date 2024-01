Bulli e vittime | perché i ragazzi hanno sempre più bisogno di educazione emotiva

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È uscito il 23 gennaio Il lato più bello, un romanzo susmo e cybersmo dello psicoterapeuta Alberto Pellai e della psicopedagogista Barbara Tamborini. Che qui spiegano come non farle diventare delle «emergenze educative»

È quanto emerge dalla 14ma edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia "Tempi digitali", diffuso in occasione della Giornata mondiale ... (247.libero)

La transizione digitale nella scuola italiana sta accelerando. Il 52,9% delle scuole in Umbria connesse con la banda ultra larga In crescita i ... (giornaledellumbria)

Infatti, il 26,9% degli studenti e delle studentesse (21,5% in modo occasionale e 5,4% in modo sistematico) ha riportato di essere stato vittima di bullismo nei 2-3 mesi precedenti alla rilevazione ...Infatti, il 26,9% degli studenti e delle studentesse (21,5% in modo occasionale e 5,4% in modo sistematico) ha riportato di essere stato vittima di bullismo nei 2-3 mesi precedenti alla rilevazione ...L'ennesima cronaca di un'aggressione omofoba arriva da Palermo, dove sei giovani sono stati accerchiati e picchiati da un branco di 12 bulli a pochi passi dal Teatro Massino. Le vittime sono state ...