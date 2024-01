Bridgestone al CES 2024 | non solo pneumatici!

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La presenza dial CESha rinnovato l’impegno del marchio verso l’E8 Commitment, programma che consiste in otto valori: Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease ed Empowerment. Scopriamo insieme questo interessante progetto La presenza dial CESdi Las Vegas è stata l’occasione ideale per presentare una gamma di prodotti leader del settore, insieme a soluzioni di mobilità pensate per il settore trasporti, che si propongono di plasmare il futuro della mobilità a 360 gradi.ha dimostrato come la sua esperienza cliente end-to-end stia migliorando la sostenibilità, l’efficienza, la sicurezza e la produttività delle flotte grandi e piccole. Inoltre l’azienda può vantare collaborazioni con partner strategici come Kodiak, Penske e Truckers ...

Bridgestone al CES 2024 ha rinnovato l'impegno del marchio verso l’E8 Commitment, programma che consiste in otto valori: scopriamolo insieme!Bridgestone BATTLAX HYPERSPORT S23 è in primo equipaggiamento sulla nuova Yahama MT-09. Bridgestone ha annunciato oggi che fornirà i pneumatici BATTLAX HYPERSPORT S23 come primo equipaggiamento per la ...TUM Autonomous Motorsports wins Autonomous Challenge @ CES. Night demo features 3 autonomous vehicles racing side-by-side for first time in history.