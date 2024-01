Botte | continue minacce e l’ossessione per le ex | “Mie e di nessun altro” | fermato uomo volento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dramma e violenza a Fondi, un– classe 1979 – è stato messo sotto sorveglianza speciale per atteggiamenti persecutori. La vicenda.e abusi alle ex -ilcorrieredellacitta.comLa polizia è intervenuta immediatamente mettendo fine alla condotta di unviolento che agiva nel territorio di Fondi dove era residente, il punto erano le violenze.e senza sosta nei confronti di ex compagne che stufe hanno deciso di prendere provvedimenti e denunciare. Nel recente passato l’aveva fatto ben un anno e mezzo di carcere, ma non è servito a placare quella che a tutti gli effetti è stata definita ira spropositata.e vessazioni di ogni tipo scandivano le giornate di queste donne, costrette a confrontarsi ogni volta con l’inaspettato.alle ex: ...