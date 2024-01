Botta e risposta Meloni-Schlein e affondo di Conte | cosa è successo oggi alla Camera

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Fosse una coalizione, si potrebbe parlare di attacco a tenaglia.in aulaprima Giuseppesul patto di stabilità e quindi Ellysullo stato della sanità pubblica, hanno incalzato la premier Giorgia. Nel duello tra la segretaria del Pd e la presidente del Consiglio, possibili sfidanti da candidate alle europee e nel confronto tv in via di definizione tra gli staff, si inserisce il presidente M5S che pungedefinendola "Re Mida al contrario", la attacca sulle promesse mancate ("Lei ha illuso gli italiani. Ha detto che sarebbe andata a Bruxelles a far tremare l'Europa. Qui a tremare invece è l'Italia") senza lasciare, insomma, tutta la scenanarrazione dello ...

Premier incalzata in Aula, leader Pd soddisfatta. E per il numero uno M5S, la presidente del Consiglio fa opposizione invece di governare Fosse una ... (sbircialanotizia)

Il botta e risposta tra"Giorgia Meloni"ed"Elly Schlein"alla Camera: "Chiedete a noi di risolvere tutti i problemi che non avete risolto voi in 10 anni, grazie per la fiducia", "Lei sulla salute si ...Matias Soulé, botta e risposta. L'attaccante argentino risponde così alle domande di Gazzetta dello Sport durante una breve intervista video pubblicata sul sito del quotidiano sportivo. "Un leone".La notizia di Chiara Ferragni indagata per truffa per il pandoro in collaborazione con Balocco ha innescato un botta e risposta tra Fedez e Myrta Merlino sull'assedio mediatico alla casa ...