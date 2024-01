Borse Ue positive aspettando la Bce | a Milano Mps in luce

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In agenda gli indici delle imprese in gennaio e le scorte di greggio Usa. La Banca del Canada decide sui tassi, ma gli investitori guardano alla Bce

L'Asia è ai massimi da quattro mesi. In Cina produzione industriale +6,6% a novembre. L’Europa è in rialzo dopo la decisione della Bce sui tassi. ... (ilsole24ore)

A dicembre in America calano le richieste di nuovi sussidi di disoccupazione. In Germania inflazione in linea con le attese. Petrolio e gas frenano ... (ilsole24ore)

Performance positive anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,38 ... Performance migliore per il Nasdaq (+0,43% a 15.426 punti). Chiusura negativa per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha lasciato sul ...Strappa a Piazza Affari il titolo Tecma Solutions, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per ...Le borse europee sono viste positive in avvio di seduta. Il Future sull’EuroStoxx50 sale dello 0,82%. Più defilati i futures su Wall Street (+0,08% quello sul Dow Jones e +0,28% quello sull’S&P500) do ...