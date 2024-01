Borsa | Milano positiva con l' Europa | bene Mps | giù Tim

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Giornata senza grandi strappi maper ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,87% a 30.338 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,86% a quota 32.485. Mercati azionari del Vecchio continente comunque tutti in rialzo, con l'indice Stoxx 50 dei maggiori titoli europei ai massimi dal 2001: lamigliore è stata quella di Amsterdam, che ha chiuso in aumento del 2,4% grazie soprattutto a Asml che ha corso del 9% dopo aver triplicato gli ordini nel trimestre.anche Francoforte in crescita dell'1,6% con Siemens energy che è salita dell'8% dopo dati trimestrali migliori delle stime, mentre Madrid èdell'1,2% e Parigi dello 0,9%. Chiude la fila Londra, in rialzo dello 0,5%. In forte accelerazione il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, ...