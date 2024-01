Borsa | Milano +0 | 77% si rafforza con l' Europa | debole Tim

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le Borse europee si confermano bene intonate a fine mattinata. Più che gli indici pmi nel settore manifatturiero migliori delle previsioni, contribuiscono al rialzo, alla vigilia della Bce e in attesa nel primo pomeriggio della banca centrale canadese sui tassi, soprattutto i futures sugli indici americani. Qui Netflix guadagna il 10% nel pre-market sulla scia di abbonamenti superiori alle previsioni e dove verranno diffusi in giornata i risultati, fra gli altri, di Tesla. Ad Amsterdam (+1,7%) è rally per Asml (+6,8%) che ha triplicato gli ordini nel trimestre mentre Infineon (-0,1%) a Francoforte (Dax +1,18%) e, alla vigilia dei conti, Stm (-0,27%) a Parigi (Cac 40 +0,86%) e a(Ftse Mib +0,77%) hanno ridotto le perdite segnate inizialmente sulla scia delle previsioni non rassicuranti diffuse ieri da Texas Instruments. Ala lettera di ...

