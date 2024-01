Borsa | Hong Kong positiva | apre a +1 | 62%

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ladibalza in apertura sostenuta dal rally dei titoli tecnologici e di Alibaba (+6%), i cui cofondatori - tra cui Jack Ma e il presidente Joe Tsai - sono stati indicati da report di stampa come impegnati in massicci acquisti di titoli del colosso dell'e-commerce: l'indice Hang Seng sale in avvio dell'1,62%, portandosi a 15.602,45 punti. A New York Alibaba ha registrato un balzo del 7,9%. Le borse cinesi aprono gli scambi in territorio positivo in scia alle ipotesi allo studio delle autorità centrali per sostenere e stabilizzare i mercati azionari, in calo di oltre il 10% da inizio anno: l'indice Composite di Shanghai segna un rialzo dello 0,40%, a 2.782,14 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,39%, a quota 1.632,98.