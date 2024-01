Borsa | Asia positiva | solo Tokyo controcorrente

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sedutasui listinitici trainati da quelli cinesi. Hong Kong guadagna l'1,93%, Shanghai l'1,8% e Shenzhen l'1,25% a seduta ancora aperta.si è mossa invece(-0,80% la chiusura) tra i timori che la Banca del Giappone possa invertire la rotta nella sua politica finora accomodante sui tassi: l'idea ha depresso le quotazioni sia dei titoli di Stato, spingendone in rialzo i rendimenti, sia dell'azionario mentre il rafforzamento dello yen ha penalizzato soprattutto le aziende più orientate all'export. In giornata sono attesi gli indici Pmi europei e degli Usa e la decisioni sui tassi da parte della banca centrale canadese alla vigilia della Bce.

Seduta positiva sui listini asiatici trainati da quelli cinesi. Hong Kong guadagna l'1,93%, Shanghai l'1,8% e Shenzhen l'1,25% a seduta ancora aperta. Controcorrente si è mossa invece Tokyo (-0,80% la ...Le azioni in Asia chiudono la sessione in lieve rialzo, sostenute da un tardivo rimbalzo in Cina. Il Giappone è andato in controtendenza, con le scommesse su un rialzo dei tassi di interesse che hanno ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, a fronte di segnali di un imminente inizio di normalizzazione monetaria da parte della Banca del Giappone, che ...