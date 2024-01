Bonus gite scolastiche | fino a 150 euro per studente | requisiti | Isee e come fare domanda

Bonus gite scolastiche : il nuovo governo ha previsto nuovi aiuti per il settore scolastico e per le famiglie in difficoltà economiche con ... (lanotiziagiornale)

Quale studente non ama le gite scolastiche, che siano di un giorno o più giorni Ogni genitore lo sa, ma sa anche quanto queste possano costare, specialmente in presenza di più figli. Secondo ...Skuola.net: l'anno scorso quasi 1 alunno su 10 costretto a rinunciare alle uscite per motivi economici. Le istruzioni operative per accedere al beneficio ...Nel corso del 2024 le famiglie con figli a carico possono beneficiare di numerose agevolazioni e bonus. Si tratta di misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, che coprono dall’attesa della nasc ...