Bonifico parlante per le agevolazioni fiscali | la ritenuta passa dall’8% all’11%

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una delle norme più discusse introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 è quella relativa allad’acconto sui bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione edilizia. Il legislatore ha deciso di aumentarela percentuale della trattenuta che deve essere effettuata per queste operazioni. Le novità scatterà dal prossimo 1° marzo 2024. A fare il punto della situazione è stata l’Agenzia delle Entrate attraverso il sito FiscoOggi (articolo del 19 gennaio 2024), che ha confermato ad un contribuente la nuova disposizione che prevede l’aumento dell’importo a carico dei beneficiari sui bonifici parlanti che verranno effettuati. Entrando nello specifico, la Legge di Bilancio 2024 è andata a modificare l’articolo 25 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito – con alcune modificazioni – nella Legge n. 122/2010. L’aliquota ...

