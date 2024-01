Bollate | potenziato il sistema di videosorveglianza nelle stazioni

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Asono cominciati i lavori di potenziamento deldipubblico che interesseranno i parcheggi delle duecittadine: il parcheggio di piazza Cadorna per la stazione dicentro; il parcheggio di via san Pietro per la stazione diNord. Verranno installate 9 telecamere in tutto, collegate già all’attualedi ...

Il requisito per ottenere i finanziamenti era l’installazione di videosorveglianza in aree di trasporto pubblico, per questo il Comune ha colto l'occasione per ampliare il sistema già esistente in ...(mi-lorenteggio.com) Bollate, 23 gennaio 2024 – Sono numerose le segnalazioni che arrivano in Comune in merito al malfunzionamento degli ascensori alla stazione di Bollate centro. Pur non essendo ...(Mi-lorenteggio.com) Bollate, 23 gennaio 2024 – Sono cominciati da alcuni giorni i lavori di potenziamento del sistema di videosorveglianza pubblico che interesseranno i parcheggi delle due Stazioni d ...