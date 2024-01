Bolelli Vavassori | semifinale di doppio agli Australian Open | il sogno continua

Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio accedono alle semifinali degli Australian Open di tennis. Gli azzurri hanno eliminato ai quarti per 7-5 ... (quotidiano)

Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale nel tabellone del doppio all' Australian Open . Al terzo Slam ... (liberoquotidiano)

Non c’è solo Jannik Sinner ancora in corsa agli Australian Open 2024 a difendere i colori dell’Italtennis. Nel doppio maschile continua il gran ... (sportface)

Continua anche la marcia di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel tabellone del doppio. Al terzo Slam come coppia il bolognese ed il torinese hanno conquistato per la prima volta un posto in ...Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il pass per il penultimo atto dello Slam di Melbourne battendo nei quarti per 7-5 6-4, in poco più di un'ora e mezza, i tedeschi Kevin Krawietz e ...I due azzurri se la vedranno con i tedeschi Hanfmann e Koepfer MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Continua la marcia di Simone Bolelli e ...