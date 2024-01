Boateng e il razzismo | «In 11 anni non è cambiato niente | la partita a porte chiuse non spaventa i razzisti»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)e il: «Serve il 3-0 a tavolino, unanon». Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera. «Sembra che rispetto a undicifa non un solo passo sia stato fatto nella lotta al. È una vergogna, uno prova a svolgere il proprio lavoro e nel 2024 ancora è obbligato a sentire certe offese. Capisco Maignan che si ribella ed esce dal campo». Kevin Princeè stato l’esempio da cui il portiere ha tratto ispirazione: il centrocampista nel coro di un’amichevole nel 2013 a Busto Arsizio, dopo i buu dei tifosi della Pro Patria, calciò il pallone in curva e se ne andò. Le immagini fecereo il giro del mondo e il Boa fu invitato al palazzo dell’Onu. «Tenni ...

