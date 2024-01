Billie Eilish è stata nominata agli Oscar 2024

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La cantante ènuovamenteAcademy Awards con il brano “What Was I Made For?” come categoria “Miglior Canzone Originale”con il suo brano “What Was I Made For?” nella categoria “Miglior Canzone Originale”. Il brano, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, è tratto dalla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie”, diretto da Greta Gerwig.e il fratello Finneas, che hanno composto il brano, hanno così commentato la nomination: “siamo onorati di aver ricevuto la candidatura per What Was I Made For?. In quanto fan incredibili del film, della musica al suo interno e degli, essere nominati significa tutto per noi. Siamo grati all’Academy, ...