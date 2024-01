Billie Eilish candidata agli Oscar con ‘What Was I Made For?’ dal film ‘Barbie’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)conquista una nuova nominationcon il suo brano What Was IFor? nella categoria “Miglior Canzone Originale”. Il brano, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, è tratto dalla colonna sonora delcampione d’incassi Barbie, diretto da Greta Gerwig. Il brano rappresenta una nuova collaborazione dicon il mondo del cinema, dopo il Premioper la “Miglior Canzone Originale” vinto con la pellicola 007 – No Time To Die. Foto da Ufficio Stampa What Was IFor? è stato composto specificatamente per ilBarbie, assieme al fratello FINNEAS, che ha prodotto la traccia nel loro studio in casa a Los Angeles. Il brano intimista e delicato è presente all’interno ...