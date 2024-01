Biden o Trump | quale politica estera in Usa dopo il 2024

Donald Trump fa un bis storico vince ndo anche le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la nomination per la ... (leggo)

Trump ha battuto la rivale repubblicana Nikki Haley (che non si ritira) ma per la Casa Bianca democratica ora si riduce quasi a zero il rischio che ... (corriere)

contro Biden. Ad esempio, secondo AP VoteCast, il 21% dei repubblicani che hanno votato in New Hampshire hanno affermato che sono così insoddisfatti di Trump come candidato che non voterebbero per lui ...Nei nove mesi che ci separano dal voto molti fattori — i processi di Trump, le guerre, l’immigrazione, l’economia e anche la salute dei due candidati che si propongono come presidenti ottuagenari — po ...Secondo lui il paradosso è che Trump alla Casa Bianca potrebbe persino innescare effetti positivi per l'Ucraina, ancor più che sotto il mandato di Biden. Che impatto avrebbe la vittoria di Donald ...