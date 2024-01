Bicicletta trasformata in motorino | multa di seimila euro a un ragazzo

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Macerata, 24 gennaio 2024 – Unain, in grado di arrivare a 19 chilometri orari senza alcuna pedalata, ha fatto finire nei guai un 23enne,to dai carabinieri che lo hanno sorpreso a sfrecciare in città con il suo mezzo modificato. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, le pattuglie hanno concentrato l’attenzione anche su questi mezzi, sempre più diffusi anche in città. Si tratta di veicoli a due ruote che hanno l’aspetto delle biciclette a pedalata assistita, bici cioè in cui una batteria rende più efficace la pedalata. Una pattuglia ha notato un 23enne pakistano scorrazzare in sella a uno di questi mezzi, a una velocità troppo elevata per unaa pedalata assistita. Sospettando qualche modifica, hanno fatto un controllo. In effetti quella bici ...