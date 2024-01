Biathlon | Beatrice Trabucchi ottava nell’individuale degli Europei Open 21° Daniele Cappellari

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si sono aperti con le individuali a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, gli2024 di, validi per l’IBU Cup 2023-2024: in casa Italia nella 15 km femminile ottavo posto per, mentre nella 20 km maschile 21ma posizione per. Nella 20 km individuale maschile cinquina della Norvegia con oro a Vebjoern Soerum (20/20 al tiro) in 51:32.7, argento a Johan-Olav Botn (2 errori) a 1:09.7, bronzo a Martin Uldal (1 errore) a 1:44.9, quarto posto per Martin Nevland (1 bersaglio mancato) a 1:57.9 e quinta posizione per Isak Frey (1 errore al poligono) a 2:13.1. Il miglioreitaliani è(1 errore al poligono), 21° a 4:57.3, seguono Nicola Romanin (2 errori al ...