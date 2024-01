Biasin | «Inter da applausi | ma trionfa la polemica Zhang no pirla»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha detto la sua sull’, che si è già portata a casa il primo trofeo della stagione. Poi qualche parolina su Steven. TRIONFO ? Fabrizio, su Tmw, si esprime sulla Supercoppa vinta dall’: «“Son coppette”, dice qualcuno, anche tra gli stessi tifosi nerazzurri. Può darsi, ma qui si ragiona sempre come se i trionfi, le competizioni e le possibilità di godere fossero decine e decine. Non è così. La squadra di Inzaghi riapre la bacheca anche in questa stagione e in attesa di capire “quel che sarà” è doveroso dire le cose come stanno: l’gioca un gran bel calcio, altro che balle. I 44 tiri eseguiti tra semifinale e finale a fronte dell’unico subìto in porta (bella parata di Sommer su gran tiro di Kvara) dovrebbero valere glidi tutti ...

