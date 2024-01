Beppe Vessicchio | niente Sanremo 2024 | “La vita va avanti” Ecco perché non ci sarà

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Non esistesenzae questa è ormai un’affermazione condivisa dal pubblico italiano. Eppure anche quest’anno Amadeus non lo chiama come direttore d’orchestra. Lo ha confermato lo stessoattraverso un’intervista all‘Agi e con una punta di dolore conferma che anche quest’anno le porte disaranno chiuse per lui.le sue parole., tutti i possibili duetti: l’elenco completonon ...