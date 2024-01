Beppe Vessicchio fuori da Sanremo 2024 | “Ormai può dirigere chiunque”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)non sarà a. Lo rivela lui stesso all’Agi, probabilmente con velo d’amarezza ma consapevole che, oggi, la musica è cambiata in maniera radicale. “La vita va avanti”, dice, mentre la Rete si scatena per lui e per quella frase che quest’anno non sentiremo: “Dirige l’orchestra il maestro”. E sì, perché è forse questa l’unica occasione in cui un brano viene associato al suo “elaboratore”, smettendo di essere una percezione visiva di quello che viene presentato sul palco. Lui, quest’architettura, ha sempre amato mantenerla ma, quest’anno, il Festival deve fare a meno di lui. Perchénon sarà aNella lunga intervista resa all’Agi,...

Beppe Vessicchio annuncia che non sarà al Festival di Sanremo 2024 . A rivelarlo è lo stesso Maestro in un’intervista all’Agi, in cui parla anche ... (metropolitanmagazine)

Sanremo 2024 , perché Beppe Vessicchio non è al Festival: il motivo Beppe Vessicchio non è tra i protagonisti di Sanremo 2024 , al via il prossimo 6 ... (tpi)

Sanremo 2024 , arriva la conferma. Ormai per il pubblico di telespettatori italiani ma anche per gli artisti in gara si può dire che sia iniziato il ... (caffeinamagazine)

Beppe Vessicchio non è tra i protagonisti di Sanremo 2024, al via il prossimo 6 febbraio: a spiegare i motivi dell’assenza è stato lo stesso direttore d’orchestra in un’intervista all’Agi. “Quest’anno ...Beppe Vessicchio non sarà al Festival di Sanremo 2024. Il popolare direttore d'orchesta veterano della celebre kermesse musicale italiana ha svelato all'Agi che non sarà presente quest'anno alla manif ...Per il secondo anno consecutivo, Beppe Vessicchio non dirigerà l’orchestra di Sanremo. E’ stato il direttore d’orchestra a confermare la sua assenza in un’intervista all’Agi. Beppe Vessicchio ha fatto ...