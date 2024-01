Benevento | sold out il concerto del violinista Salvatore Accardo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiout ildi. Biglietti andati letteralmente a ruba per la fulgida eminenza della musica internazionale, direttore d’orchestra e sommo maestro del violino, tra i più rinomati al mondo, che sarà protagonista sabato 27 gennaio alle ore 19.00, di unimperdibile, all’interno della Stagione Concertistica 2023/2024, proposta da Accademia di Santa Sofia in collaborazione con Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di. E proprio per gli studenti del “Nicola Sala” il grande maestro, terrà anche una preziosissima masterclass. Da questa data, la kermesse, che vede sempre Marcella Parziale e Filippo Zigante come direttori artistici e Aglaia McClintock alla consulenza scientifica, ...