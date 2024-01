Beneficenza | pronto il ddl Ferragni Le sanzioni arrivano a 50mila euro

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) ROMA Gli influencer che violeranno le norme sulla trasparenza nelle vendite di prodotti a fini dirischiano una sanzione da 5mila a, e nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività da un mese a un anno. È quanto emerge dalla bozza del disegno di legge oggi all’esame della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, atteso per domani. Cinque articoli per il Ddlè già stato ribattezzato “legge“, sull’onda degli scandali che nell’ultimo mese hanno travolto la più nota influencer italiana, fino all’iscrizione nel registro degli indagati, per l’ipotesi di truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco, delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. Secondo la bozza, il ddl prevede l’obbligo di indicare sui prodotti in vendita ...