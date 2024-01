Benedetta Porcaroli conferma il ritorno con Scamarcio ma arriva la soffiata su Pietro Castellitto | ”La scorsa settimana | accanto a me a fare colazione e limonavano”

Per il momento, invece, restano soltanto rumors, ma altrettanto bollenti. Tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio è tornato il sereno, come ha fatto sapere l'attrice, che in un'intervista a ...Enea, il nuovo film di Pietro Castellitto, ci immerge in una Roma alienante, dove l'insoddisfazione fa da padrona.La giovane attrice in questione, come avrete capito ha partecipato alla serata della Lotteria Italia in Rai nel giorno dell’Epifania. E’ molto seguita ultimamente, grazie anche ai suoi traguardi ...