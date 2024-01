Bene le iniziative di Natale | un successo con tante presenze

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) A festività natalizie ormai archiviate e con il carnevale alle porte, l’Amministrazione comunale e la Proloco di Arcidosso fanno il bilancio delleattività messe in campo dal 8 dicembre al 7 gennaio, nell’ambito di "di Luce". Sono stati spettacoli e attività che hanno animato Arcidosso all’insegna del divertimento ma anche della solidarietà verso le popolazioni della Toscana colpite dalle alluvioni del novembre scorso. "Sono stati 30 giorni molto partecipati – afferma Filippo Mazzi, presidente della Proloco - sia dal punto di vista dell’affluenza e del riscontro da parte della cittadinanza e dei turisti, che di impegno da parte degli organizzatori e dei volontari e collaboratori che si sono adoperati per garantire il perfetto funzionamento del corposo calendario di attività". Anche il sindaco, Jacopo Marini, esprime soddisfazione per ...