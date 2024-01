Belluno | sequestrati 4mila prodotti non sicuri | tra cui accessori e gadget di San Valentino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gen. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, anche in vista delle prossime ricorrenze di Sane del Carnevale, ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali della provincia. A Sedico è stato individuato un esercizio commerciale, che, in occasione della festa degli innamorati, aveva già allestito gran parte del negozio con numerosia tema. Qui sono stati scoperti e sottoposti a sequestro amministrativo, tra cui oltre 1.500 oggetti a tema carnevalesco o di San, non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, segnalando alla competente Camera di Commercio un soggetto di nazionalità cinese, che ora rischia una sanzione ...

BELLUNO - Le Fiamme Gialle di Belluno, dopo mirati sopralluoghi, hanno individuato un esercizio commerciale a Sedico, che, esponeva prodotti non sicuri per San Valentino. Dopo un ...Continuano a rimanere bassi i contratti “stabili”, ossia quelli a tempo indeterminato e di apprendistato, che nell'insieme sono pari a un quarto di quelli totali stipulati nel 2023 ...Una crudele quanto banale ritorsione, perché un giorno in classe aveva sequestrato il cellulare a una studentessa. Da allora in clima cambiò, anzi degenerò. Ora ammette che ...