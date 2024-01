Belen Rodriguez ed Elio scacciano la crisi | le nuove foto non lasciano dubbi

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)edLorenzoni allontanano la: come stanno le cose tra i due? Spuntano gli scatti che spengono le voci Dopo le recenti voci diedLorenzoni mettono a tacere il gossip. Tra la conduttrice e il giovane imprenditore non ci sarebbe alcunain corso, dopo che alcuni scatti apparsi sui social mostravano la showgirl argentina senza il prezioso anello regalato da Lorenzoni. Un indizio che aveva scatenato i fan, di conseguenza le voci su una presunta rottura si sono allargate a macchia d’olio.scomparsi dopo le recenticon protagonistie il fidanzato, che hanno deciso di concedersi un week-end romantico e di relax in ...

Belen Rodriguez e il nuovo compagno Elio Lorenzoni sono già in crisi? Il presunto gossip è iniziato a circolare in seguito ad un gesto ... (donnapop)

Nessuna crisi in atto tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. Contrariamente a quanto dicevano le voci in circolazione sul loro conto, secondo le quali la showgirl si era fatta vedere sui social senza l ...Non vi è alcuna crisi nella relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, contrariamente alle voci di gossip circolate in seguito all’assenza dell’anello di fidanzamento della showgirl sui social.Spuntano nuove foto di Belen con Elio e viene smentita la voce di una presunta crisi. Con loro, in Franciacorta, c'è anche Luna Marì.