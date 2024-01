Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni già in crisi? La risposta in una foto

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)e il nuovo compagnosono già in? Il presunto gossip è iniziato a circolare in seguito ad un gesto della showgirl, immediatamente intercettato dai fan. Ma non tutto è come sembra… L’indizio che aveva alimentato le voci di una possibiledi coppia riguarda il famigerato anello, simbolo dell’unione dei due fidanzati. In alcune...