Beatrice Venezi “stroncata” dagli orchestrali del Politeama di Palermo | “Non sa dirigere” E si rifiutano di farle il tributo destinato al direttore d’orchestra

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)è di nuovo sotto i riflettori. Questa volta non come soggetto della caratterizzazione comica dell’attrice Virginia Raffaele. Ma come direttriceignorata e snobbata dai suoi stessi musicisti, quelli della Sinfonica siciliana. Glida lei diretti si sono rifiutati di destinarle ildi apprezzamento che di solito si riserva al: battere rumorosamente i piedi sul palco. Al termine di due serate di concerti al teatrodisono rimasti immobili e hanno fatto calare il silenzio. Nessun gradimento, nessun ringraziamento per il suo lavoro di direzione. C’è di più. Sono andati giù pesanti con lamentele, critiche e irritazione per aver dovuto arrangiarsi: “Chi si crede di essere, Bernstein? ...