Beatrice Luzzi si scaglia contro Greta Rossetti!

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni Grande Fratello:attaccaRossetti. Le parole della concorrente del reality di Signorini sulla tentatrice! GF: LE PAROLE DISUROSSETTI- Dopo la puntata del 23 gennaio 2024, Stefano Miele, a proposito di, ha asserito: “mi ha deluso stasera, ha fatto la parte della vittima e tanto andràdi lei. Gliel’ha detto anche Mirko prima di uscire “smettila di parlare del triangolo”, perché lei dice ...

Garibaldi e Anita parlano in diretta del loro rapporto e non tarda ad arrivare la reazione di Beatrice Luzzi L'articolo Beatrice Luzzi , la reazione ... (novella2000)

Dopo la puntata del 23 gennaio del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è sfogata con Stefano Miele e Sergio D’Ottavi in merito ad alcune cose che ... (tutto.tv)

La trentaduesima puntata del Grande Fratello , andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata particolarmente ricca di emozioni per Perla Vatiero : la ... (isaechia)

Scontro frontale tra Beastrice Luzzi e Perla Vatiero in prima serata al Grande fratello: sono volate parole grosse ("Hai portato qui dentro modi da boss") dopo uno scambio al veleno sulle faccende dom ...Beatrice Luzzi si scaglia contro Perla e spera di poter andare al televoto con lei per uno scontro diretto e le dà anche della bulletta ...Dopo la puntata, Beatrice Luzzi ha esternato le sue preoccupazioni agli altri concorrenti. La discussione accesa avvenuta in puntata ha scosso fortemente l’attrice tanto da avere l’impressione che ...